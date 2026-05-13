Lazio - Inter, Al Thani sarà all'Olimpico per la finale: l'indiscrezione
13.05.2026 18:30 di Simone Locusta
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In occasione della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, ci sarà un ospite d'onore a godersi l'atmosfera speciale dello Stadio Olimpico. Secondo quanto riportato da Stefano Greco, l'emiro del Qatar Tamīm bin Ḥamad Āl Thānī sarebbe atterrato poco fa con l'aereo di stato e assisterà alla finale di questa sera. Dopo lo striscione apparso nella giornata di ieri sotto l'Hotel St. Regis, la sua presenza per quest'occasione speciale è una notizia quanto meno suggestiva per i tifosi della Lazio.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.