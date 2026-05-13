Lazio, Marcolin: "A centrocampo giocherei con Patric. Sull'attacco..."

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Le scelte di formazione della Lazio sono ancora un'incognita. Sarri ha confermato di avere 9 dubbi nella conferenza stampa di ieri, li scioglierà nelle prossime ore. Nel frattempo, a darci una mano nel capire le intenzioni del Comandante in vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter, sono le parole di Dario Marcolin ai taccuini della Gazzetta dello Sport, dove analizza i possibili ballottaggi.

CENTROCAMPO - "Patric titolare al posto di Rovella e Cataldi? Meglio puntare su un giocatore sano, anche se adattato in quel ruolo, che rischiare un elemento che è in condizioni precarie. E poi Patric consentirà alla Lazio di avereun maggiore filtro davanti alla difesa. Penso che, contro questa Inter, possa essere un bene stare bassi e poi partire sulle fasce".

ATTACCO - "Zaccagni e Isaksen? Entrambi possono essere decisivi. Zaccagni lo conosciamo bene, è un giocatore cresciuto tantissimo negli ultimi anni. E’ il capitano della squadra e farà sicuramente una grande partita. Ma se devo indicare un giocatore che può fare la differenza dico Isaksen. Secondo me è un giocatore che non ha ancora fatto vedere appieno il suo potenziale. O forse lo ha fatto vedere soltanto a sprazzi. La finale di Coppa Italia può essere l’occasione giusta per dimostrare quanto è forte".