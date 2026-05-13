Lazio, la Coppa Italia ti può fare 'ricca': tutti i possibili introiti
13.05.2026 10:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Occasione unica per fare la storia e non solo. La vittoria della Coppa Italia potrebbe rappresentare una sorta di rilancio per la Lazio, quantomento a livello economico. Come riportato da La Repubblica, infatti, il trionfo della squadra di Sarri può valere fino a 50 milioni di euro.
Nel conto ci andrebbero gli introiti della qualificazione in Europa League, quelli per la Supercoppa Italiana (sarà gara secca) e proprio l'eventuale vittoria del trofeo in palio all'Olimpico (7,1 milioni per chi avrà la meglio, 4 per la finalista). Per il sold out allo stadio in finale, invece, la Lazio otterrà il 45% dei 5,5 milioni di euro d'incasso, ovvero quasi 2,5 milioni.