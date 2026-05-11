Lazio - Inter, scelto l'arbitro della finale di Coppa Italia: la designazione
11.05.2026 13:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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È stato reso noto l'arbitro che guiderà la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma mercoledì 13 maggio all'Olimpico. Il fischietto sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Di seguito la designazione completa.
Arbitro: Guida;
Assistenti: Alassio - Baccini
IV Uomo: Zufferli;
VAR: Mazzoleni;
AVAR: Di Paolo;
AA RIS.: Preti.