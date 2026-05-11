Lazio - Inter, scelto l'arbitro della finale di Coppa Italia: la designazione

11.05.2026 13:05 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio - Inter, scelto l'arbitro della finale di Coppa Italia: la designazione
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È stato reso noto l'arbitro che guiderà la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma mercoledì 13 maggio all'Olimpico. Il fischietto sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Di seguito la designazione completa.

Arbitro: Guida;

Assistenti: Alassio - Baccini

IV Uomo: Zufferli;

VAR: Mazzoleni;

AVAR: Di Paolo;

AA RIS.: Preti.