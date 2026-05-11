Lazio, allenamento poi conferenze: il programma alla vigilia dell’Inter
Alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter la società biancoceleste ha reso noto il programma della squadra tra allenamento, con quindici minuti aperti ai media, e conferenze stampa di Sarri e di un calciatore all'Olimpico. Di seguito i dettagli.
Domani, martedì 12 maggio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri e un tesserato biancoceleste, interverranno in conferenza stampa alle ore 18:15, presso la sala stampa dello Stadio Olimpico di Roma, per presentare la gara Lazio-Inter, valida per la finale di Coppa Italia Frecciarossa.
I biancocelesti, qualche ora prima, scenderanno in campo alle 10:45, presso l'S.S. Lazio Training Center di Formello, per l’allenamento aperto ai media per i primi 15 minuti.
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