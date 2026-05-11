Lazio, Sarri si affida a Gila e Romagnoli: in finale serve ritrovare solidità

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio deve ritrovare la solidità perduta. Lo 0-3 incassato sabato contro l'Inter preoccupa in vista della finale, dove i biancocelesti dovranno tornare a costruire quel muro che ha sopperito a un attacco spesso inefficace. Gila e Romagnoli devono ritrovarsi per l'appuntamento di mercoledì, dopo una partita deludente, in cui entrambi sono apparsi spenti e superficiali.

Come sottolinea Il Messaggero, lo spagnolo è stato frenato dai ripetuti problemi al ginocchio, che nelle ultime settimane ne hanno fortemente condizionato il rendimento. Romagnoli, invece, ha sulla coscienza un cartellino rosso ingenuo per uno della sua esperienza, che pagherà con la squalifica nel derby. Serve voglia di rivincita ai due pilastri difensivi, che mercoledì dovranno nell'impresa di limitare lo straordinario potenziale offensivo dei nerazzurri.

La coppia di centrali ha tenuto a galla la Lazio quest'anno, concedendo gol in sole 11 partite (appena 19). I due, inoltre, quando schierati con Tavares e Marusic, hanno fatto incassare appena cinque reti su azione, tutte arrivate all'Olimpico. Il futuro di Romagnoli e Gila è ancora tutto da scrivere: il loro contratto scade nel 2027 e a fine anno potrebbero salutare. Il presente, però, dice che c'è un trofeo da conquistare. Per farlo servirà la loro miglior versione e, se poi sarà addio, almeno si chiuderà in bellezza.