Dybala lascia la Roma? "Il derby sarà la mia ultima gara all'Olimpico..."
10.05.2026 20:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Dopo la vittoria contro il Parma, Dybala ha parlato ai microfoni di SkySport. L'attaccante della Roma si è espresso sul suo futuro in giallorosso citando anche il prossimo derby contro la Lazio. Di seguito le sue parole.
"Se so qualcosa sul futuro? Per la verità no. Vorrei saperlo anche io, il mio contratto finirà fra due partite. L'unica cosa che posso dire è che probabilmente nel derby sarà la mia ultima partita davanti ai tifosi della Roma. Questo dice il contratto. La mia idea? La tengo per me. Vediamo cosa succede alla fine".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.