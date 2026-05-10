Melli: "Quanti danni per la Lazio! Romagnoli? Espulsione gravissima e..."
10.05.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La prima delle due sfide contro l'Inter è finita malissimo per la Lazio. Netto 0-3 in campionato per i nerazzurri, che ora puntano la finale di Coppa Italia di mercoledì. Proprio sulla prestazione dei biancocelesti e sulla sfida di mercoledì si è espresso Franco Melli, intervenuto ai microfoni di Radio Radio. Di seguito le sue parole.
“Questa presunta prova generale tra i campioni d’Italia e la Lazio ha causato soprattutto danni per i laziali. L’espulsione di Romagnoli, meritata, è gravissima in vista del derby. Dal punto di vista comportamentale, la Lazio non era concentrata a attenta a non farsi ulteriormente del male. Prima della partita davo il 30% di possibilità alla Lazio, adesso 20%…“.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.