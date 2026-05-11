Lazio | Romagnoli tra rimpianto e rivincita: niente derby, ma testa alla finale
RASSEGNA STAMPA - Una scivolata, un contatto e poi il rosso. Per Alessio Romagnoli, Lazio-Inter è finita nel peggiore dei modi, proprio alla vigilia di una settimana che avrebbe dovuto essere speciale. Al 59’, dopo un intervento su Bonny inizialmente punito con il giallo, il Var ha richiamato Abisso che ha cambiato decisione ed espulso il difensore biancoceleste. Una scelta discussa anche da Sarri, secondo cui in dinamica il fallo meritava soltanto l’ammonizione.
Il rosso pesa tantissimo: Romagnoli salterà il derby contro la Roma, una sfida che per lui, tifoso laziale oltre che giocatore, vale più delle altre. Per la Lazio, ricorda il Corriere dello Sport, è già l’ottava espulsione stagionale in campionato, mentre per il centrale si tratta dell’ottavo rosso in Serie A dal 2015-16, renendolo il calciatore con più espulsioni nel torneo negli ultimi dieci anni.
C’è però subito l’occasione per riscattarsi. La squalifica non influirà sulla finale di Coppa Italia contro l’Inter, dove Romagnoli sarà regolarmente in campo. La finale rappresenta così la possibilità di lasciarsi alle spalle una serata storta e tornare a guidare la difesa biancoceleste accanto a Gila, contro l’attacco più forte del campionato.