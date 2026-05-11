Lazio, tre uomini e una maglia: in regia è sfida tra Patric, Rovella e Cataldi
RASSEGNA STAMPA - In tre per una maglia da titolare. In cabina di regia è aperto il ballottaggio tra Patric, Rovella e Cataldi, tutti vogliosi di partire dal primo minuto nella finale di Coppa Italia contro l'Inter. Dopo l'indurimento al polpaccio accusato sabato, lo spagnolo sembra stare bene ed è favorito per giocare dall'inizio come play, un ruolo in cui si è calato perfettamente in un momento di difficoltà generale della squadra e in cui può garantire maggior copertura.
Prova il recupero Cataldi - scrive Il Messaggero - che dopo i guai muscolari degli ultimi giorni è tornato ad allenarsi sul campo. In finale vuole esserci e farà di tutto per convincere Sarri, così come Rovella, apparso in ritardo di condizione nell'ultima di campionato, diversamente da quanto mostrato a Cremona. La finale è ormai vicina ed è sfida a tre per guidare il centrocampo della Lazio.