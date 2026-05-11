"Tiferò per l'Inter in finale": Palladino contro la Lazio in Coppa Italia
11.05.2026 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Dopo la vittoria contro il Milan, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa. Oltre a commentare la gara, l'allenatore nerazzurro ha parlato anche della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter e per chi farà il tifo. I bergamaschi penderanno più dalla parte nerazzurra: in caso di trionfo, i biancocelesti sarebbero qualificati in Europa League togliendo un posto in campionato. Di seguito le sue parole: "Se tiferò Inter in finale? Io tifo per i miei ragazzi, anche se sappiamo che il destino non è tutto nelle nostre mani. Sappiamo poi che il nostro tifo penderà un po' più dell'Inter".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.