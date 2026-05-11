Inter, verso la Lazio: in porta c'è Martinez, Zielinski pronto in regia
RASSEGNA STAMPA - A pochi giorni dalla finale di Coppa Italia contro la Lazio, Chivu prova a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. In porta, Josep Martinez viaggia verso la conferma, dopo essere partito dal primo minuto già nell'ultima di campionato. Davanti a lui tornerà Akanji, al centro del trio difensivo completato da Bastoni e Bisseck.
Il dubbio principale riguarda la presenza di Calhanoglu. Il turco è a rischio per mercoledì e in caso di probabile forfait sarebbe Zielinski a prendere il suo posto in regia. In questo caso, Sucic e Mkhitaryan si contenderebbero il ruolo di mezzala sinistra, ma il croato è in vantaggio per giocare dal primo minuto, in una mediana che verrà completata da Barella.
Sulla corsia di destra si rivedrà Dumfries, mentre a sinistra tornerà Dimarco, lasciato in panchina per 90 minuti sabato. In attacco, infine, verrà confermata la coppia Lautaro Martinez - Thuram.