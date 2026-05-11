Lazio, Petrucci (Sky): "La finale sarà diversa. Su Zaccagni e Cataldi..."

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Intervenuto a Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci ha commentato la brutta sconfitta incassata dalla Lazio contro l'Inter, proiettandosi, poi, alla finale di Coppa Italia e alle possibili scelte di Sarri. Di seguito le sue parole:

"Mi aspettavo una partita differente contro l’Inter una prestazione diversa. La Lazio ci aveva abituato a prestazioni differenti anche prima di appuntamenti importanti. La partita di sabato pesa in maniera inferiore rispetto a quella di mercoledì, ma pensavo che la squadra riuscisse a isolarsi meglio. Sicuramente mercoledì sarà un’ altra partita".

"Primo tempo molto male, ma nel secondo tempo qualcosa si è visto, la speranza è che la passività di sabato sia solo per una testa verso la finale, ma che mercoledì sarà un’altra partita lo do per scontato".

"Sulla cabina di regia, con un Cataldi in condizione, il titolare secondo me è lui per quello che ha dimostrato durante la stagione e per il tipo di partita che dovrà fare la Lazio. Vediamo in che modo arriverà alla finale, ad oggi Cataldi puo strappare una convocazione ma la condizione non è ottimale, il ballottaggio in questo momento è tra Rovella e Patric, con il secondo in vantaggio".

"Chi sta meglio di tutti in attacco è Noslin, subito dietro Dia e Isaksen. Per quanto riguarda Zaccagni, il tipo di infortunio che lo ha portato a saltare l’Inter, non gli ha impedito di prepararsi per la finale, a livello di condizione non è al 100%, ma non sta messo male. Cancellieri va controllato, ma nulla di grave per lui, mentre su Maldini è chiaro che non averlo visto in campo dimostri come sia indietro nelle gerarchie".