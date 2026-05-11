Lazio, l'Ass. Onorato sul Flaminio: "Siamo sereni. La documentazione è completa e..."
11.05.2026 14:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Intercettato in occasione della presentazione di Piazza di Siena, l’evento ippico di Roma, l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato ha parlato degli sviluppi sul progetto della Lazio per la riqualificazione dello Stadio Flaminio. Di seguito le sue parole.
“Report? Non ho fatto in tempo a vedere il servizio. Noi siamo super sereni, l’iter verso situazioni complesse come gli stadi sono trasparenti. Le documentazioni presentate dalla Lazio, se ho capito bene, sono complete e credo che nei prossimi giorni ci sarà la conferenza dei servizi. Poi saranno le diverse autorità coinvolte a dire se lo stadio, dal punto di vista tecnico, è compatibile o meno”.