Roma - Lazio, Onorato sull'orario del derby: "Si può spostare a lunedì sera"

Intercettato in occasione della presentazione di Piazza di Siena, l’evento ippico di Roma, l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato ha parlato del caso sull'orario del prossimo derby della Capitale tra Roma e Lazio. Di seguito le sue parole.

“Roma ha dimostrato di essere in grado di gestire in simultanea qualunque cosa. Non ci spaventa la finale degli Internazionali e il derby insieme. Certo che la logica vorrebbe i due eventi divisi, per questo semmai la partita si potesse spostare a lunedì, penso a un orario come quello delle 21 per dare la possibilità ai tifosi, alla gente che lavora, di tornare a casa e fare tutto. A Roma dobbiamo aver paura di fare un derby la sera? Per gli scontri? Ma stiamo scherzando? È giunta l’ora che chi fa gli scontri venga assicurato alla giustizia. Da parte del Governo nazionale ci aspettiamo parole molto nette su questo".

"Mi rimetto a un ottimo prefetto che abbiamo a Roma, al questore e alle forze dell’ordine in cui abbiamo super fiducia. Le altre gare in contemporanea? Eh però la data della finale degli Internazionali si sapeva da due anni, come la maratona di Roma. È giunta l’ora che i calendari vengano fatti incastrando anche altri sport che non sono più secondari. Facciamo le cose fatte bene. Il derby si potrebbe spostare al lunedì sera, al mercoledì sera…”.