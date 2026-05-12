Lazio, Lotito: "Ci vedevano salvi per caso, ora smentiamo le voci negative"
Alla cena di gala prima della finale di Coppa Italia, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti soffermandosi soprattutto sulla sfida contro l'Inter e sulla stagione in corso. Di seguito le sue parole.
"La gara di domani è molto importante, se non altro per smentire le considerazioni negative che sono state fatte a inizio anno e che ci vedevano salvi per caso. È stata una stagione particolare, con tanti fattori imponderabili che ne hanno condizionato i risultati, con una miriade di infortuni non prevedebili che non ci hanno aiutato. La Lazio è composta da persone con spirito pugnandi, cioè che non mollano mai e sentono la reponsabilità di essere eredi di valori morali, non a caso il club è anche ente morale. Domani ci sono tutte le condizioni per combattere in forza di questi valori, come ha detto Mattarella: serve un calcio basato sulla passione, per far innamorare di nuovo i giovani che si sentono disillusi dal calcio e che non hanno visto l'Italia agli ultimi tre Mondiali".