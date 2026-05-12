Roma, ultima all'Olimpico contro la Lazio per Dybala? Il pensiero di Braglia
Il tecnico Simone Braglia, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha espresso il suo parere sulla possibilità che Paulo Dybala lasci la Roma a fine stagione. Infatti, sembra molto probabile che il derby contro la Lazio rappresenti l'ultima sfida che la Joya giocherà davanti alla propria gente, all'Olimpico. Di seguito il pensiero di Braglia:
"Su Dybala io starei a sentire cosa pensa Gasperini. La sua qualità di certo non si trova spesso in Serie A e anche avendolo a mezzo servizio rimane un signor giocatore. Il punto è che spesso per le proprietà straniere un giocatore vale l'altro, il che a volte può condurre a gravi errori. Senza senso di appartenenza penso che non si possa vincere, dato che la forza del gruppo si costruisce anche così".