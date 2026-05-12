Inter, Lautaro a Radio TV Serie A: "Vogliamo continuare a vincere trofei"

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Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato a Radio TV Serie A in vista della finale di Coppa Italia contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni:

"Il mister ci ha dato tantissimo. A livello di energie, consapevolezza e leadership è un allenatore con una personalità forte, però che al tempo stesso ci fa sorridere e lavorare con molta calma. Questo si è visto durante l'anno".

"Finale? Ci siamo preparati bene. In questi giorni più che altro abbiamo recuperato energie e in queste ultime ore abbiamo preprato la gara, credo in maniera corretta. Sono contento perché ho visto un gruppo con voglia di continuare a raggiungere traguardi. Sono contento di questo e siamo pronti per domani".

"Coppa Italia? Sicuramente è importante. Sono già tanti trofei da quando sono arrivato e per me questo è motivo d'orgoglio, anche perché lavoro tutti i giorni per portare trofei all'Inter".