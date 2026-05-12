Lazio, Sarri sul derby: "Lega Serie A piena di errori. E l'orario..."

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Intervistato da SportMediaset, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Inter. In particolare si è espresso sull'orario del derby della Capitale che continua a cambiare tra l'idea della Lega Serie A e la Prefettura. Di seguito le sue parole.

"Giocare di lunedì? Credo sia l'unica idea assennata. Si sono concatenati una serie di errori tutti fatti dalla Lega. In Italia ci sono due ATP Finals: uno a Torino, e hanno messo il derby, e uno a Roma, e hanno messo l'altro derby. Poi nel giorno dei quarti di finale del torneo hanno messo la finale di Coppa Italia. Tutto è diventato problematico, hanno sbagliato loro e devono risolvere loro".

"Sarei stato un po' arrabbiato se si fosse giocato di domenica per il poco tempo a disposizione per recuperare. Ma se fossi l'allenatore di una delle squadre che si stanno giocando un posto in Champions sarei inferocito. Giocare alle 12:30 a fine maggio una partita che vale 70/80 milioni vuol dire non sapere cos'è il calcio. In Lega purtroppo non c'è nessuno che sa sentrie l'odore dell'erba".