Giudice Sportivo | Lazio, confermata la squalifica di Romagnoli: quante gare salta
12.05.2026 17:55 di Christian Gugliotta
Il Giudice Sportivo ha emanato i suoi verdetti sulla 36esima giornata di Serie A. Confermata la squalifica di Romagnoli che, dopo il rosso diretto rimediato contro l'Inter, è stato sanzionato con un turno di squalifica. Di seguito la nota.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ROMAGNOLI Alessio (Lazio): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.