Giudice Sportivo | Lazio, confermata la squalifica di Romagnoli: quante gare salta

12.05.2026 17:55 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Giudice Sportivo | Lazio, confermata la squalifica di Romagnoli: quante gare salta

Il Giudice Sportivo ha emanato i suoi verdetti sulla 36esima giornata di Serie A. Confermata la squalifica di Romagnoli che, dopo il rosso diretto rimediato contro l'Inter, è stato sanzionato con un turno di squalifica. Di seguito la nota.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ROMAGNOLI Alessio (Lazio): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.