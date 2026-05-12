Rambaudi: "Lazio-Inter? I particolari faranno la differenza"
Ai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi ha detto la sua alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma mercoledì 13 maggio alle 21.00: "Adrenalina a mille per Lazio-Inter, giocare in uno stadio pieno, un trofeo in ballo: così si avvicina la squadra alla finale di domani.
Serve la paura positiva. Sarà una partita in cui i particolari potranno fare la differenza e servirà quindi l’attenzione giusta".
"Devi cercare di tirargli fuori le cose negative, poi è chiaro che loro sono più esperti. La presenza o meno di Thuram, vista la sua qualità, sposta. L’Inter a metà campo fa delle rotazione, in possesso vanno ad occupare lo spazio libero, in fase di non possesso magari Barella va più centrale, Sucic a destra e così via".
"Percentuali? 51% Inter ma credo nella mia squadra. Se fai il 100% e redi le cose difficili ai più forti, diventi più bravo tu in quel contesto. Non si deve partire già sconfitti”.
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