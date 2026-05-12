Inter, Chivu al Quirinale: "Sia noi che la Lazio cercheremo di..."
Christian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto al Quirinale dinanzi al Presidente dell repubblica Sergio Mattarella e alle due finaliste di Coppa Italia. Di seguito le sue parole.
"Buon pomeriggio Presidente, buon pomerigio a tutte le persone presenti. Grazie per l'invito in un luogo così simbolico per l'Italia. Presidente, lei non rappresenta soltanto la massima carica dello Stato italiano, che ricopre con grande merito e impegno, ma è anche uomo di sport. Per noi come rappresentanti dell'F.C. Internazionale è motivo di grande orgoglio poter essere qui oggi, per celebrare la finale di Coppa Italia, che ci vedrà sfidare la Lazio domani sera all'Olimpico. La Repubblica Italiana riconosce il valore educativo e sociale dell'attività sportiva, quindi per noi è una responsabilità importante essere qui oggi, perché dobbiamo essere portatori di valori, e abbiamo il compito di essere d'esempio per tutti i bambini che ci seguono. Sia noi che la venuti da Lazio cercheremo domani sera di onorare questa grandissima competizione mettendo in campo la miglior versione di noi stessi".