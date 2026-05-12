Lazio, omaggio a Mattarella: Sarri consegna maglia e targa della finale
12.05.2026 17:00 di Christian Gugliotta
Durante l'incontro con Sergio Mattarella andato in scena al Quirinale, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha consegnato al Presidente della Repubblica la maglia che verrà verrà indossata durante la finale di Coppa Italia contro l'Inter, oltre a una targa commemorativa del match. Queste le parole dell'allenatore: "Con onore le consegnamo la nostra maglia per la partita di domani e una targa commemorativa della partita".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.