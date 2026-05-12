Coppa Italia, la Lazio in visita al Quirinale: l'arrivo dei biancocelesti - VD
12.05.2026 15:50 di Christian Gugliotta
Alla vigilia della finale di Coppa Italia, Lazio e Inter si sono recate in visita al Quirinale, dove verranno ricevute dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Arrivata subito dopo i nerazzurri, la squadra biancoceleste è stata accolta anche dai cori di alcuni tifosi, rivolti a Pedro e al tecnico Maurizio Sarri.
CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELL'ARRIVO
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.