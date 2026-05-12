Roma - Lazio, Abodi sulle polemiche: "Ci si poteva pensare prima..."
Intervenuto a margine della conferenza stampa di Sport e Salute al Foro Italico, il Ministro per lo Sport Andrea Abodi si è espresso in merito alle polemiche sull'orario del derby fra Roma e Lazio. Di seguito le sue parole riportate da Sky Sport.
"Capisco il presupposto della contemporaneità con altre partite che concorrono al raggiungimento di un obiettivo e l'esigenza della Lega serie A di mettere tutti insieme ma si doveva immaginare prima di non fare il derby in questa giornata. Però ormai le cose sono fatte. È brutto per l'opinione pubblica che ci si trovi davanti ad un giudice".
Poi ancora: "Queste scelte vanno fatte a monte, ogni tentativo di risolverle a valle crea degli imbarazzi e soprattutto fa capire come non ci sia armonia. II calendario del campionato è pieno di condizionalità, purtroppo si vede che è sfuggita quella della finale degli Internazionali di tennis".