Roma-Lazio, il Prefetto: "Derby e Internazionali? Impossibile nella stessa giornata"

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Intervenuto durante il convegno Nazione Sicura organizzato da Remind il Prefetto di Roma Lamberto Giannini è tornato a parlare della questione derby e, sopratutto della data e l'orario in cui si svolgerà la stracittadina tra Roma e Lazio.

“A breve faremo l’ultima consultazione con tutte le istituzioni. Devo però dire che ci sono molte controindicazioni per far giocare il derby nella stessa giornata della finale degli Internazionali di tennis. Gli Internazionali hanno assunto un’importanza sempre maggiore ed è previsto l’arrivo di migliaia di persone. Andremo in mondovisione e conosciamo bene le tempistiche di afflusso e deflusso. Ho serie perplessità su questa concentrazione di persone e interessi”, queste le sue parole.

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