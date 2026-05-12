Lazio, Luis Alberto ricorda: "La mano di Bastos? Ecco cosa penso"
12.05.2026 11:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Nella lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Luis Alberto ha ricordato l'ultima vittoria della Lazio in Coppa Italia contro l'Atalanta. In particolare ha raccontato le sue emozioni dopo il secondo gol di Correa e quello che ha pensato sul fallo di mano di Bastos. Di seguito le sue parole.
"Della vittoria in Coppa Italia ricordo lo scatto dopo il gol liberatorio di Correa all’ultimo minuto, sotto la curva nord, tutti insieme. Mai più fatto uno sprint così in vita mia. Il fallo di mano di Bastos? Zero, non me ne ero accorto, infatti quando è uscito non capivo. Poi, nello spogliatoio, ci dissero che aveva rischiato grosso. Sarebbe stato doppio giallo e calcio di rigore. Era fallo, ma il calcio è questo".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.