Lazio, Rocchi: "I tifosi dovranno essere il 12° uomo in campo contro l'Inter"
12.05.2026 12:10 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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© foto di Federico Gaetano
Tommaso Rocchi, ex capitano della Lazio, sulle pagine del Corriere della Sera ha spiegato anche l'importanza, tra i vari temi, dei tifosi biancocelesti e la loro presenza allo stadio domani sera per la finale di Coppa Italia contro l'Inter:
"Sarà fondamentale. Ritrovare i tifosi darà una spinta sensibile. Così come il fatto di giocare all'Olimpico. La squadra sarà ben carica, mi auguro che il pubblico riesca a essere il 12° uomo in campo e che dia il sostegno decisivo per vincere".