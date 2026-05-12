Ex Lazio | Conceicao: "Torno in Italia? Ho avuto tanti contatti..."
12.05.2026 09:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Ex allenatore del Milan, ora in Arabia. Parla Sergio Conceicao, in passato anche calciatore della Lazio. Ai taccuini de La Repubblica si è espresso sulla possibilità di tornare in futuro ad allenare in Italia. Di seguito ciò che ha detto a riguardo.
"Per l'Italia provo grande affetto. Ho tanti amici e alcuni dei miei figli sono nati in Italia. Ho vissuto la Serie A quando era il torneo più bello del mondo. Ora le cose sono cambiate, ma allenando in Italia ho imparato molto: in carriera ho avuto contatti con vari club italiani, ma niente nomi".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.