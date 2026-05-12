"La Champions è un rammarico": il ricordo di Conceicao con la Lazio
12.05.2026 09:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Nell'intervista rilasciata ai taccuini de La Repubblica, Sergio Conceicao è tornato a parlare del suo passato da calciatore alla Lazio con Eriksson, ricordando in particolare il percorso in Champions League. Di seguito le sue parole.
"In Champions sbagliammo una partita, nei quarti a Valencia. In quel torneo basta poco. Ed è un rammarico, perché eravamo forti. Avevamo un grande allenatore come Eriksson, che teneva unito uno spogliatoio pieno di personalità forti. Molti oggi sono allenatori e manager: Stanković, Nedved, Simeone, Almeyda, Verón, Nesta. E c'era il mio amico Mihajlović".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.