Lazio, i tifosi tornano allo stadio per la finale: il commento di Sarri
12.05.2026 19:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, Maurizio Sarri ha detto la sua - inconferenza stampa - sull'importanza del ritorno dei tifosi allo Stadio Olimpico per una partita così importante.
"Sicuramente andare a fare il riscaldamento negli ultimi tempi è stato deprimente. Il ritorno dei tifosi può aiutare la squadra da questo punto di vista. Io non lo so quanti punti ci è costato non avere i tifosi allo stadio, ma sicuramente qualcosa ci è costato. Quindi sì, i tifosi da questo punto di vista ci possono aiutare".
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.