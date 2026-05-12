Roma-Lazio, la Lega non ci sta: "Revocare subito il rinvio, pronti a reagire"
12.05.2026 19:55 di Christian Gugliotta
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Attraverso una nota diffusa dall'Ansa, la Lega Serie A ha preso una posizione netta riguardo la decisione della Prefettura di rinviare il derby tra Roma e Lazio alle 20:45 di luendì 18 maggio. Nella comunicazione si legge:
"La Lega Serie A "invita con forza le Autorità di ordine pubblico a revocare il provvedimento di rinvio" della partita tra Roma e Lazio a lunedì 18 maggio, altrimenti "sarà costretta a reagire in ogni opportuna sede a tutela della competizione, degli interessi dei tifosi romani e del nostro campionato, nonché del nostro prodotto che, attraverso la mutualità, genera le risorse per il sostegno a tutti i livelli del calcio".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.