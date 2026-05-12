Inter, Chivu: "Non sarà la partita di sabato. Su Thuram..."

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Alla vigilia della partita tra Lazio e Inter, valida per la finale di Coppa Italia, è intervenuto in conferenza stampa dallo Stadio Olimpico di Roma l''allenatore dell'Inter Cristian Chivu, per presentare il match.

Cosa cambierà tra le due partite? E Thuram come sta?

"Saranno due partite diverse. Ci sono delle insidie ad affrontare la stessa squadra in pochi giorni. Trattandosi di una finale loro troveranno uno stimolo in più. Noi dobbiamo essere umili, consapevoli che ci siamo meritati di essere qui. Thuram sta bene, oggi si è allenato con noi e domani lo valuteremo".

Cosa servirà alla squadra?

"Non dobbiamo essere ossessionati. Ci siamo meritati tuttoo quest'anno, dobbiamo avere la stessa lucidità e lo stesso atteggiamento che ci ha contraddistinti".

Quanto sposta la finale sul suo lavoro?

"Non cambia un tubo. Sono felice perché ho trovato una squadra che pareggia le mie ambizioni. Ho dei ragazzi che hanno voglia di essere competitivi".

Cosa hai dato alla squadra?

"Credo di aver dato ambizione. So cosa singifica vivere la realtà Inter, conoscono le voci intorno a questa squadra. E' la mia esperienza da giocatore. Ho sempre cercato di rasserenarli dal punto di vista umano e gestire la frustrazione che spesso ci viene addosso da fuori e di mantenere il livello di competitività che questa squadra ha sempre mantenuto. Sono un gruppo di veri uomini, di persone vere, che fanno di tutto per mantenere un livello alto".