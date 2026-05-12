Lazio, Zaccagni a Mediaset: "La finale può dare una svolta. Siamo carichi"

Il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha parlato anche ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni:

LA FINALE - “Non vediamo l’ora di scendere in campo domani. Abbiamo fatto un bellissimo percorso di coppa, abbiamo preparato bene la partita e siamo carichi”.

LA SCONFITTA IN CAMPIONATO - “Domani sarà un’altra partita. Sicuramente conteranno tanti fattori, ma non deve mancare da parte nostra l’atteggiamento. È stata una gara dove non avevamo troppi stimoli, ma domani sera è impossibile non averli e dovremo mettercela tuta”.

DERBY - “Al derby penseremo sicuramente da giovedì mattina, domani avremo la testa solo alla finale”

IL RITORNO DEI TIFOSI - “I nostri tifosi sappiamo che sono un’arma in più e domani sarà bello rivederli. Sappiamo che possiamo sempre contare su di loro”.

SVOLTA - “Per me e anche per la squadra domani può essere una gara della svolta. Metteremo tutti ciò che abbiamo in campo. Giocheremo contro la squadra più forte del campionato, che ha già vinto lo scudetto, ma ce la metteremo tutta. Siamo carichi, fiduciosi e contenti di giocare questa partita”.

L'INCONTRO CON MATTARELLA - “È stato emozionante sentire le sue parole. Sempre bello assistere a questi momenti di sport. Sono state belle anche le parole del mister, di Chivu e dell’arbitro Guida. È stata una bella giornata, però adesso mettiamo la testa sulla partita”.