Lazio, Dalla Palma: "Servirà un capolavoro. E sui rigori..."

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In vista della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 13 maggio alle ore 21, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale l'opinionista Alberto Dalla Palma che ha detto la sua sul match.

INTER . "L'Inter, escluso Calhanoglu, si presenterà con la formazione migliore. È banale da dire ma servirà il capolavoro difensivo. Devi cercare di non prendere gol perché se lo prendi in fase iniziale risalire la corrente sarebbe molto difficile".

RIGORI - "Andare ai rigori? Oggi firmeremmo tutti, non solo perché Motta ci ha fatto vedere di cosa è capace a Bergamo ma perché più la tiri avanti più hai speranza che possa succedere qualcosa".

IMPRESA - "L'anno scorso il Bologna era considerato vittima sacrificale per il successo del Milan e alla fine è tornato a casa con una coppa. Magari l'Inter arriva alla finale con la pancia piena. È veramente difficile, ma ci siamo, giochiamola e vediamo".