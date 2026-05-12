Lazio, Sarri a Radio Tv Serie A: "Stagione maledetta, la finale è importante"
12.05.2026 19:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Radio Tv Serie A. Di seguito le sue parole: "Quanto conta questa finale nella mia carriera? Quanto le altre due che ho fatto, purtroppo perse entrambe ai rigori. Sullo stesso livello. Quest'anno si sente di più perché nelle altre avevo squadre che stavano andando a vincere qualcosa. La stagione attuale invece è stata maledetta, forse ha ancora più importanza".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.