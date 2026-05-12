Inter, Chivu a Radio TV Serie A: "Sarri è un maestro. Alla Lazio ha dato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato ai microfoni Radio TV Serie A, ai quali ha anche tessuto le lodi di Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole:

"Il segreto sta nel non staccare la spina, mantenere le ambizioni, tutto quello che è stato il percorso e che ci siamo meritati. Consapevoli del fatto che ci siamo guadagnati una finale, bisogna onorarla e giocare per vincere".

"Quello che conta sempre, non solo dopo aver vinto, ma dopo ogni partita. Penso sempre all'atteggiamento della squadra, dal punto di vista individuale e collettivo. Ho a che fare con un gruppo di ragazzi meravigliosi che, nonostante qualche festeggiamento nei giorni scorsi, sono tornati con il piglio giusto, consapevoli del fatto che dobbiamo onorare le gare rimaste in campionato e sorpattutto la finale did omani sera".

"Lui non ha bisogno di miei elogi, sappiamo tutti quello che è lui come allenatore e persona. È un maestro, noi tutti possiamo imparare da lui. Ha fatto un grande lavoro con questa Lazio, nonostante tutte le difficoltà affrontate in questa stagione. Giocatori persi in estate e a gennaio. Lui ha mantenuto comunque un livello alto e ha dato identità a una squadra che può mettere in difficoltà chiunque".