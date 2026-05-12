Sarri si sfoga per la vigilia di Lazio - Inter: "Vorrei andare a fumare" - VD

12.05.2026 21:10 di  Simone Locusta   vedi letture
Sarri si sfoga per la vigilia di Lazio - Inter: "Vorrei andare a fumare" - VD
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Non è stata sicuramente una giornata come le altre per Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste ha vissuto la vigilia della finale di Coppa Italia al centro dell'attenzione: oltre alla conferenza stampa canonica, si è aggiunto l'evento al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Una giornata stressante, sicuramente. Soprattutto a livello mentale. Al termine della conferenza stampa nella pancia dell'Olimpico, il comandante si è lasciato finalmente andare e il primo pensiero è andato al suo vizio più grande dopo il calcio. "Voglio andare a fumare, oggi è stata una giornata bruttissima", queste le parole pronunciate nei pressi del microfono prima di lasciare la sala stampa in un clima di ironia e risate per lo sfogo del tecnico. Di seguito il video.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.