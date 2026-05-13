Lazio, Marcolin insegna: "La finale? Ecco gli errori da non fare..."
Dario Marcolin conosce bene il peso delle finali. Con la maglia della Lazio ne ha giocate e ne ha vinte, oggi l'ex centrocampista mette a sua disposizione il proprio sapere, spiegando a poche ore dalla finale di Coppa Italia contro l'Inter, l'importanza della partita e gli errori che la Lazio non dovrà commettere. Di seguito le sue parole ai taccuini della Gazzetta dello Sport.
"Sono gare diverse da tutte le altre. I valori tecnici quasi si azzerano, conta di più la voglia di mettere le mani sul trofeo. Per questo dico che la Lazio sta- sera ce la può fare. A patto però di dare il massimo dall’inizio alla fine. Quali errori non vanno fatti? Non bisogna avere fretta di imporsi. Aspettare il momento giusto. In queste partite è fondamentale andare in vantaggio. Se lo fa l’Inter per la Lazio diventa durissima, quasi impossibile. Se invece a segnare per prima dovesse essere la squadra di Sarri allora le cose si metterebbero bene. Per questo dico che bisognerà aspettare il momento giusto per colpire".