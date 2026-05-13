Lazio, Di Matteo guarda oltre: "Una vittoria in finale serve perché..."
13.05.2026 12:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Il biglietto per l'Europa, questa volta, potrebbe essere un trofeo. La Lazio non punta alla Coppa Italia solo per il palmarès e per il prestigio, ma anche per ritrovare una competizione continentale come l'Europa League, dopo una stagione senza impegni internazionali. "Se dovesse vincere la Coppa Italia, sarebbe una stagione molto positiva, perché si qualificherebbe anche all’Europa League. Con la partecipazione a una coppa europea non solo a livello finanziario si hanno dei benefici, ma è anche più facile attrarre giocatori di livello. Aumenta l’appeal".
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.