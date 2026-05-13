Lazio, Materazzi sulla finale: "Partenza titubante, ma la squadra di Sarri può..."
Lazio e Inter, due squadre in campo con lo stesso obiettivo ma motivazioni diverse. Da una parte la voglia di riscatto della squasdra di Sarri dopo una stagione folle, dall'altra l'obiettivo Doblete dell'Inter. Entrambe tireranno fuori quel qualcosa in più per far la storia e ad analizzare la finale di Coppa Italia anche sotto questo aspetto è Marco Materazzi, intervenuto ai taccuini della Gazzetta dello Sport.
"L’Inter andrà in campo per dettare legge perché ne ha le potenzialità. La Lazio la vedo in partenza un po’ titubante, magari avrà un po’ di timore ma potrà avere qualche occasione con cui, se sfruttata bene, potrà fare uno sgambetto ai nerazzurri. Ma mi immagino un’Inter forte di fisico e di testa. E con un unico obiettivo: sfilare domenica a Milano tra la gente con due coppe".