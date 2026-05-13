Coppa Italia, Maspero: "La Lazio si gioca la stagione, vincere vuol dire..."
13.05.2026 19:00 di Simone Locusta
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© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com
L'ex calciatore Riccardo Maspero è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in occasione di Lazio - Inter, finale di Coppa Italia in programma questa sera allo Stadio Olimpico. Di seguito le sue parole.
"La Lazio si gioca una stagione, vincere vuol dire andare in Europa, salvare una stagione. Gli stimoli sono fondamentali in una partita del genere".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.