Coppa Italia, Del Piero: "La Lazio sarà sfavorità ma ti dà sempre la sensazione..."
13.05.2026 20:11 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Alessandro Del Piero ai microfoni di Lazio Style Channel ha svelato le sue sensazioni prima della finale di Coppa Italia Lazio - Inter: "La Lazio si sentirà a casa, è uno spettacolo, sono abbastanza imparziale, non c’è la mia squadra del cuore, è un bel momento, è l’ultimo trofeo che ci si giocherà, lo scudetto è già assegnato. Oggi ci godiamo lo spettacolo. La Lazio ha qualità particolari, ti dà sempre le sensazione che può vincere la partita. Avrà meno opportunità di altri, l’Inter è favorita però la Lazio arriva in un momento ideale, silenziosa, deve giocare libera, di testa e pensare che può far male con la velocità, gioco e poi la fortuna".