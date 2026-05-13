Inter, Marotta a Mediaset: "Vogliamo la decima Coppa Italia!"

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A pochi minuti dal fischio d'inizio della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato a SportMediaset. Queste le sue parole:

“Quando si disputa una finale è sempre una serata splendida, che ripaga i sacrifici che tutti hanno sostenuto. Noi in questa competizione ci crediamo e abbiamo la speranza di poter conseguire la decima vittoria, che porterebbe metaforiucamente a un’altra stella. Voglio che la squadra sia motivata al punto giusto”.

“Se pensiamo alla stellina d’argento? No. Tra l’altro il regolamento non lo prevede. Per cui l’importante è vincere”.

“È qualche anno che questo gruppo è insieme. È passato attraverso vittorie e sconfitte, ma il succo è la mentalità. Nel calcio moderno l’aspetto psicologico ha uno spazio importante. Quelli che erano ragazzi sono diventati uomini e sono capaci di fare ruoli importanti”.

“Ci tengo a sottolineare che è lo scudetto di Chivu e della squadra. Chivu ha avuto un ruolo molto importante, alla sua prima esperienza in una grande squadra ha dimostrato qualità che possono solo migliorare. Dover giocare con squadre di provincia che vogliono fare la partita dell’anno rappresneta un ostacolo più insidioso di una gara normale”.