Lazio-Inter, La Russa: "Speriamo di non andare ai rigori, loro hanno quel..." - VIDEO
Manca sempre meno al fischio d'inizio. Lo stadio si riempe, tra i volti noti presenti anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Queste le sue parole ai cronisti entrando allo Stadio Olimpico: "Chi vince stasera? La Lazio! (ride, ndr). Chi vince vince, speriamo che vinca il migliore. Speriamo solo di non andare ai rigori, che loro hanno quel portierino che li para tutti. Doppietta? Intanto pensiamo a vincere, poi vediamo. Credo che la cosa importante è che le due tifoserie sono amiche. Questa è la cosa più bella di questa finale: ognuno tiferà per i propri giocatori, ma non insulterà i suoi avversari. Dovrebbe essere sempre così, e io applaudo sin da ora i tifosi della Lazio".
DERBY - "Se mi dispiace questa situazione? Certo, io anche avrei convenuto che la cosa migliore fosse anticipare le partite di Serie A alle 12.30 e posticipare di mezz'ora il tennis. Con questo arco di tempo non credo ci possano essere dei problemi. Quanto può durare la partita? Due ore e mezza massimo. Se la finale del tennis inizia alle 17.30 non penso ci possano essere problemi. Mi auguro che il prefetto opti per questa soluzione, che mi sembra equa. Le parti stanno dialogando".