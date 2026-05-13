Lazio, Mauri: "Contro l'Inter puoi salvare una stagione. Con i tifosi all'Olimpico..."

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© foto di Federico Gaetano

L'ex capitano Stefano Mauri ai microfoni di Lazio Style Channel ha analizzato la finale di Coppa Italia Lazio - Inter: “Ci sono tante fasi nella preparazioni alla partita, ora si inizia ad assaporare la tensione, l’atmosfera. Quando le stagioni vanno non bene poi si raggiungono finali come queste che può anche salvarti una stagione, come il derby del 2013, aldilà di alzare una Coppa andavi anche in Europa. La Lazio può salvare la stagione. Oggi deve trasmettere serenità, non è una partita normale, devi dare l’esempio per trascinare la squadra oggi.

Pedro e Dia possono essere importanti e che possono risolverla. Sucic ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore sia di palleggio, inserimento e fa anche gol, è una scelta normale di Chivu.

In queste partite è complicato aspettarsi qualcosa di diverso, anche Noslin ha fatto bene e me lo aspettavo giocasse dall’inizio. La Lazio nei momenti difficili ha sempre tirato fuori qualcosa in più, fa parte del DNA di questa società, oggi l'ambiente è diverso, quando ci sono i tifosi si gioca con un uomo in più".