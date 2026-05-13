Boksic a Mediaset: "La Lazio deve avere pazienza e aspettare il suo momento"

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Ospite ai microfoni di SportMediaset, Alen Boksic ha parlato prima del fischio d'inizio dlla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Di seguito le sue parole:

“Ovvio che Inter è favorita, perché domina da anni in il campionato italiano. La Lazio ha fatto un bel percorso, gioca a casa con il pubblico e c’è tanto entusiasmo. Sarei molto felice se la Lazio vincesse per concludere un anno così e così”.

“Chi più pericoloso tra Lautaro e Thuram? Sempre Lautaro. Si tratta di un giocatore che può decidere in ogni momento, vive per il gol. Spesso e volentieri è decisivo, speriamo stasera non ci riesca”.

“Una finale è una finale. La gara di 4 giorni fa non fa testo, perché oggi è molto più improtante. La Lazio deve stare concentrata e aspettare il suo momento. Il mister ha parlato soprattutto dell’aspetto mentale, che è fondamentale. La Lazio deve avere pazienza e approfittare di una situazione del genere”.