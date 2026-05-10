"Quel razzista mi ha chiamato scimmia": ma Dossena nega e risponde a Davis
"Questo razzista codardo oggi mi ha chiamato scimmia durante la gara". È questa la pesantissima denuncia di Davis, nei confronti del calciatore rossoblù Dossena, al termine di Cagliari-Udinese. Parole che hanno avuto immediata risonanza, portando anche altri protagonisti del match a prendere posizione sulla questione.
Con un post social, poi, ha detto la sua il diretto interessato, Dossena, negando ogni cosa e rispondendo all'attaccante bianconero: “Essere accusato di razzismo mi rattrista e ferisce. È un’accusa molto pesante, mai mi passerebbe per la testa di rivolgermi ad un’altra persona, un collega con un insulto di quel tipo".
"È la prima volta che mi capita una situazione del genere nella quale mi devo difendere da un’accusa infamante. Un comportamento del genere è quanto di più lontano dalla mia cultura ed educazione”, ha concluso.