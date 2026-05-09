Amendola fa il "solito" romanista: "Derby? Per loro ragione di vita, li asfaltiamo"
09.05.2026 17:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
La Roma deve giocare ancora contro il Parma nel match valido per il 36° turno di Serie A, ma la testa è già al derby contro la Lazio della prossima settimana. Lo confermano le parole di Claudio Amendola, che ha parlato della stracittadina dell'intervista a La Gazzetta dello Sport.
L'attore si è sbilanciato anche su quello che sarà il risultato della sfida. Ecco le sue parole: "Se la Lazio dovesse perdere la finale di Coppa Italia per loro il derby diventerà la partita dell'anno come sempre. La sfida con la Roma per i laziali è ragione di vita, ma di base dovremo asfaltarli".
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.