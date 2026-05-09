Zaccagni out: recupera per la finale di Coppa Italia? Le parole di Sarri

09.05.2026 21:05 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Zaccagni out: recupera per la finale di Coppa Italia? Le parole di Sarri
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Dita incrociate per Zaccagni. Out in campionato per un problema accusato alla rifinitura, ora la speranza è di recuperarlo per la finale di Coppa Italia. Riguardo alle sue condizioni si è espresso Maurizio Sarri in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: "Zaccagni ha fatto una risonanza dopo un contatto in allenamento. È negativa quindi è solo una contusione dolorosa. È stato preso su tre dita del piede destro mentre calciava, si spera di risolverla”.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.